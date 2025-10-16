Практика судів
Сенат США дев’ятий раз відхилив законопроект про фінансування уряду

12:55, 16 жовтня 2025
За оцінками Міністерства фінансів, «шатдаун» коштує економіці США 15 мільярдів доларів на день.
Сенат США дев'ятий раз відхилив законопроект про фінансування уряду
Фото: DW
Сенат Конгресу США дев’ятий раз за останні тижні відхилив запропонований республіканцями законопроект щодо фінансування роботи федерального уряду, який наразі частково зупинений, пише TheHill.

Під час процедурного голосування документ підтримали 51 сенатор, 44 висловилися проти. Для схвалення необхідно щонайменше 60 голосів.  Пропозиція, раніше схвалена Палатою представників, передбачала так зване «чисте» фінансування – без політичних умов чи додаткових положень.

Демократи продовжують наполягати на тому, що до будь-якої угоди про фінансування має бути включене вирішення питання щодо підвищених субсидій на медичне обслуговування, термін дії яких спливає. Своєю чергою, республіканське керівництво заявляє, що готове вести переговори про ці субсидії лише після того, як уряд відновить свою роботу.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун звинуватив демократів у затягуванні процесу.

За оцінками Міністерства фінансів, «шатдаун» коштує економіці США 15 мільярдів доларів на день, проте республіканці та демократи залишаються на своїх позиціях, не демонструючи жодних ознак компромісу.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни. 

США законопроект бюджет

