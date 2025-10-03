Через шатдаун у США постачання зброї Україні може затриматися — The Telegraph

Обговорення військової підтримки заморозили після того, як уряд США припинив роботу.

Постачання американської зброї до України може затриматися через шатдаун — тимчасове припинення роботи уряду США. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело в українському уряді.

За даними видання, після зупинки роботи федеральних установ 30 вересня сотні тисяч держслужбовців були відправлені у вимушені відпустки. Це напряму вплинуло на переговорний процес із Києвом.

Напередодні, 29 вересня, українська делегація прибула до Вашингтона, щоб обговорити з Білим домом угоду про обмін технологіями безпілотників на американські роялті. Втім, переговори фактично заморозили, оскільки частину співробітників Пентагону, Держдепартаменту та адміністрації президента попросили залишатися вдома.

«Я не розумію, як вони продовжуватимуть», — прокоментувало ситуацію джерело виданню.

За словами співрозмовників The Telegraph, у стані невизначеності опинилися й інші проекти співпраці: зустрічі з американськими посадовцями наразі не відбуваються.

Крім того, інші українські делегації, які планували візити до США найближчими тижнями, переглядають свої плани.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Білий дім 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований республіканцями законопроект про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Таким чином, шатдаун офіційно стартував 1 жовтня.

