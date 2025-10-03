Из-за шатдауна в США поставки оружия Украине могут задержаться — The Telegraph

Обсуждение военной поддержки заморозили после того, как правительство США прекратило работу.

Поставка американского оружия в Украину может задержаться из-за шатдауна — временной приостановки работы правительства США. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По данным издания, после остановки работы федеральных учреждений 30 сентября сотни тысяч госслужащих были отправлены в вынужденные отпуска. Это напрямую повлияло на переговорный процесс с Киевом.

Накануне, 29 сентября, украинская делегация прибыла в Вашингтон, чтобы обсудить с Белым домом соглашение об обмене технологиями беспилотников на американские роялти. Однако переговоры фактически заморозили, поскольку часть сотрудников Пентагона, Госдепартамента и администрации президента попросили оставаться дома.

«Я не понимаю, как они будут продолжать», — прокомментировал ситуацию источник изданию.

По словам собеседников The Telegraph, в состоянии неопределенности оказались и другие проекты сотрудничества: встречи с американскими чиновниками в настоящее время не проводятся.

Кроме того, другие украинские делегации, которые планировали визиты в США в ближайшие недели, пересматривают свои планы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Белый дом 30 сентября официально объявил о неизбежной приостановке работы американского правительства после того, как Сенат не утвердил предложенный республиканцами законопроект о расходах, который временно, до 21 ноября, должен был обеспечить финансирование федеральных агентств.

Таким образом, шатдаун официально начался 1 октября.

