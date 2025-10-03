Практика судов
  1. В мире

Из-за шатдауна в США поставки оружия Украине могут задержаться — The Telegraph

09:23, 3 октября 2025
Обсуждение военной поддержки заморозили после того, как правительство США прекратило работу.
Из-за шатдауна в США поставки оружия Украине могут задержаться — The Telegraph
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поставка американского оружия в Украину может задержаться из-за шатдауна — временной приостановки работы правительства США. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По данным издания, после остановки работы федеральных учреждений 30 сентября сотни тысяч госслужащих были отправлены в вынужденные отпуска. Это напрямую повлияло на переговорный процесс с Киевом.

Накануне, 29 сентября, украинская делегация прибыла в Вашингтон, чтобы обсудить с Белым домом соглашение об обмене технологиями беспилотников на американские роялти. Однако переговоры фактически заморозили, поскольку часть сотрудников Пентагона, Госдепартамента и администрации президента попросили оставаться дома.

«Я не понимаю, как они будут продолжать», — прокомментировал ситуацию источник изданию.

По словам собеседников The Telegraph, в состоянии неопределенности оказались и другие проекты сотрудничества: встречи с американскими чиновниками в настоящее время не проводятся.

Кроме того, другие украинские делегации, которые планировали визиты в США в ближайшие недели, пересматривают свои планы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Белый дом 30 сентября официально объявил о неизбежной приостановке работы американского правительства после того, как Сенат не утвердил предложенный республиканцами законопроект о расходах, который временно, до 21 ноября, должен был обеспечить финансирование федеральных агентств.

Таким образом, шатдаун официально начался 1 октября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США оружие Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бутылка виски и $30 тысяч для руководства Государственной судебной администрации – новый коррупционный скандал вокруг ГСА

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего руководителя Службы судебной охраны, который признал вину.

Дополнительная потребность на Украинский культурный фонд – 589 млн грн, на поддержку кино – 1,32 млрд – комитет составил предложения к проекту бюджета

66,4 млн грн необходимы дополнительно на мероприятия культурной дипломатии, 64,4 млн грн – для Украинского института национальной памяти и 22 млн грн – для секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

В новой программе МВФ будут структурные маяки по правовым реформам – Роксолана Пидласа

МВФ подготовит новую программу для Украины, в которой также будут требования относительно реформ в сфере судебной власти и антикоррупции.

В Еврокомиссии считают, что Украина может продолжать проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению

Пока ЕС не спешит открывать переговорные разделы, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина может проводить реформы, не дожидаясь формального «зеленого света».

Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду