Впервые за семь лет — в США наступил шатдаун

Белый дом 30 сентября официально объявил о неизбежной приостановке работы американского правительства после того, как Сенат не утвердил предложенный республиканцами законопроект о расходах, который временно, до 21 ноября, должен был обеспечить финансирование федеральных агентств. Таким образом, шатдаун официально стартовал 1 октября.

По данным Bloomberg, переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик из-за субсидий на медицинское страхование. Демократы требовали привязать их к временному финансированию, республиканцы же отказались.

«Они должны освободить заложников», — заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

В ответ лидер демократов Чак Шумер обвинил Трампа в использовании «американцев как пешек».

Шатдаун означает, что около 750 000 федеральных служащих будут отправлены в отпуск, а другие будут вынуждены работать без зарплаты, пока финансирование не будет восстановлено. Часть федеральных агентств и служб также может быть закрыта. Некоторые федеральные служащие могут потерять работу навсегда.

Пока неизвестно, сколько продлится шатдаун. В последний раз существенная пауза в работе правительства США была в 2018–2019 годах и длилась 35 дней.

Стоит отметить, что во второй администрации Дональда Трампа шатдаун произошел впервые.

Напомним, в США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В условиях, когда бюджет на текущий финансовый год не принят Конгрессом и не подписан президентом, финансирование федеральных учреждений обычно осуществляется на основании резолюций о временном продлении ассигнований на уровне предыдущего финансового года.