Практика судов
  1. В мире

Впервые за семь лет — в США наступил шатдаун

09:13, 1 октября 2025
Шатдаун в США начался из-за того, что Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства.
Впервые за семь лет — в США наступил шатдаун
Фото: bbc.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белый дом 30 сентября официально объявил о неизбежной приостановке работы американского правительства после того, как Сенат не утвердил предложенный республиканцами законопроект о расходах, который временно, до 21 ноября, должен был обеспечить финансирование федеральных агентств. Таким образом, шатдаун официально стартовал 1 октября.

По данным Bloomberg, переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик из-за субсидий на медицинское страхование. Демократы требовали привязать их к временному финансированию, республиканцы же отказались.

«Они должны освободить заложников», — заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

В ответ лидер демократов Чак Шумер обвинил Трампа в использовании «американцев как пешек».

Шатдаун означает, что около 750 000 федеральных служащих будут отправлены в отпуск, а другие будут вынуждены работать без зарплаты, пока финансирование не будет восстановлено. Часть федеральных агентств и служб также может быть закрыта. Некоторые федеральные служащие могут потерять работу навсегда.

Пока неизвестно, сколько продлится шатдаун. В последний раз существенная пауза в работе правительства США была в 2018–2019 годах и длилась 35 дней.

Стоит отметить, что во второй администрации Дональда Трампа шатдаун произошел впервые.

Напомним, в США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В условиях, когда бюджет на текущий финансовый год не принят Конгрессом и не подписан президентом, финансирование федеральных учреждений обычно осуществляется на основании резолюций о временном продлении ассигнований на уровне предыдущего финансового года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.

Чаты должностных лиц в мессенджерах нельзя будет публиковать без их согласия – законопроект

Законопроект предусматривает, что суд может заблокировать канал в мессенджере или веб-сайт, который распространил личную переписку физического лица.

За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

В социальном комитете Рады осудили установление в проекте бюджета «особого» прожиточного минимума для расчета окладов судей и прокуроров

Комитет, возглавляемый Галиной Третьяковой, отметил, что практика применения каждый год в законе о бюджете «особых» размеров прожиточного минимума для расчета окладов судей, прокуроров, налоговиков, таможенников не предусмотрена ни одним законодательным актом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді