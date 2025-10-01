Вперше за сім років — у США наступив шатдаун

Шатдаун у США розпочався через те, що Конгрес не встиг ухвалити законопроект про фінансування уряду.

Білий дім 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований республіканцями законопроект про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств. Таким чином, шатдаун офіційно стартував 1 жовтня.

За даними Bloomberg, переговори між республіканцями та демократами зайшли в глухий кут через субсидії на медичне страхування. Демократи вимагали прив’язати їх до тимчасового фінансування, республіканці ж відмовилися.

«Вони повинні звільнити заручників», — заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.

У відповідь лідер демократів Чак Шумер звинуватив Трампа у використанні «американців як пішаків».

Шатдаун означає, що близько 750 000 федеральних службовців будуть відправлені у відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита. Деякі федеральні службовці можуть втратити роботу назавжди.

Наразі невідомо скільки триватиме шатдаун. Востаннє суттєва пауза в роботі уряду США була у 2018-2019 році й тривала 35 днів.

Варто зазначити, що за другої адміністрації Дональда Трампа шатдаун стався вперше.

Нагадаємо, у США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження асигнувань на рівні попереднього фінансового року.

