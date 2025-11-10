  1. В мире

Шатдаун подходит к концу: Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства

08:12, 10 ноября 2025
Документ еще должен пройти Палату представителей и получить подпись Трампа.
Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании правительства, который должен положить конец самому длительному шатдауну в истории страны. Об этом сообщает CNN.

За решение проголосовали 60 сенаторов, что является минимальным количеством для его одобрения. Компромисс стал возможен после того, как восемь сенаторов-демократов — Кэтрин Кортес, Дик Дурбин, Джон Феттерман, Тим Кейн, Мэгги Хассан, Джеки Розен, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг — поддержали соглашение. Оно предусматривает голосование по продлению субсидий на здравоохранение и гарантии возвращения на работу уволенных во время шатдауна федеральных служащих.

Для окончательного прекращения шатдауна законопроект должен одобрить Палата представителей США, после чего его подпишет президент Дональд Трамп. Лидеры Демократической партии в Палате представителей сообщили, что голосование состоится в конце недели. Законодателей предупредят за 36 часов до начала голосования, поскольку многие сталкиваются с задержками и отменами рейсов из-за остановки работы правительства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», шатдаун в США заморозил продажу ракет и систем HIMARS, которые могли пойти Украине.

Также шатдаун начал влиять на суды — персонал судов и государственные защитники работали без оплаты труда.

