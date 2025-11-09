Шатдаун в США заморозил продажу ракет и систем HIMARS, которые могли пойти Украине

Среди экспорта — ракеты AMRAAM и системы HIMARS на $5 млрд.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за правительственного шатдауна в США остановлен экспорт оружия на сумму более $5 млрд для союзников и Украины. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, среди заблокированных поставок — ракеты AMRAAM для истребителей F-16, боевые системы Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. Конечное назначение не уточняется, но продажи оружия партнерам НАТО часто перенаправляют для помощи Украине.

Спикер Госдепа Томми Пиготт возложил вину на демократов: «Демократы блокируют продажу критически важного оружия, в частности, нашим союзникам по НАТО, что наносит ущерб промышленной базе США и ставит под угрозу нашу безопасность и безопасность наших партнеров».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.