Шатдаун в США заморозил продажу ракет и систем HIMARS, которые могли пойти Украине

16:57, 9 ноября 2025
Среди экспорта — ракеты AMRAAM и системы HIMARS на $5 млрд.
Шатдаун в США заморозил продажу ракет и систем HIMARS, которые могли пойти Украине
Фото: BBC
Из-за правительственного шатдауна в США остановлен экспорт оружия на сумму более $5 млрд для союзников и Украины. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, среди заблокированных поставок — ракеты AMRAAM для истребителей F-16, боевые системы Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. Конечное назначение не уточняется, но продажи оружия партнерам НАТО часто перенаправляют для помощи Украине.

Спикер Госдепа Томми Пиготт возложил вину на демократов: «Демократы блокируют продажу критически важного оружия, в частности, нашим союзникам по НАТО, что наносит ущерб промышленной базе США и ставит под угрозу нашу безопасность и безопасность наших партнеров».

