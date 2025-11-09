Шатдаун у США заморозив продаж ракет і систем HIMARS, які могли піти Україні
Через урядовий шатдаун у США зупинено експорт зброї на суму понад $5 млрд для союзників і України. Про це повідомляє Axios.
За даними видання, серед заблокованих поставок — ракети AMRAAM для винищувачів F-16, бойові системи Aegis і HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. Кінцеве призначення не уточнюється, але продажі зброї партнерам НАТО часто перенаправляють для допомоги Україні.
Речник Держдепу Томмі Піготт поклав провину на демократів: «Демократи блокують продаж критично важливої зброї, зокрема, нашим союзникам з НАТО, що шкодить промисловій базі США та ставить під загрозу нашу безпеку та безпеку наших партнерів».
