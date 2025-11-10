  1. Відео
У Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих воїнів на стіні гімназії

07:36, 10 листопада 2025
Поліція відкрила справу за хуліганство та шукає винуватців.
У Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих воїнів на стіні гімназії
Фото: СВОЇ | Кривий Ріг
В Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих військових, розміщені на стіні місцевої гімназії. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Зловмисники зіпсували портрети колишніх учнів закладу, які загинули в російсько-українській війні, а також перекинули вазони з квітами біля будівлі. За даними місцевих Телеграм-каналів, пошкоджено 7 із 14 меморіальних табличок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та розшукують осіб, причетних до правопорушення.

