У Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих воїнів на стіні гімназії

Поліція відкрила справу за хуліганство та шукає винуватців.

Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих військових, розміщені на стіні місцевої гімназії. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Зловмисники зіпсували портрети колишніх учнів закладу, які загинули в російсько-українській війні, а також перекинули вазони з квітами біля будівлі. За даними місцевих Телеграм-каналів, пошкоджено 7 із 14 меморіальних табличок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та розшукують осіб, причетних до правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.