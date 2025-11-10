В Кривом Роге неизвестные облили черной краской портреты погибших воинов на стене гимназии

Полиция открыла дело по факту хулиганства и ищет виновных.

В Кривом Роге неизвестные облили черной краской портреты погибших военных, размещенные на стене местной гимназии. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Злоумышленники испортили портреты бывших учеников заведения, погибших в российско-украинской войне, а также опрокинули вазоны с цветами возле здания. По данным местных Телеграм-каналов, повреждены 7 из 14 мемориальных табличек.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и разыскивают лиц, причастных к правонарушению.

