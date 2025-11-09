  1. В Україні

За щомісячну «данину» обіцяли не перешкоджати підприємницькій діяльності – на Сумщині викрили ділків

22:29, 9 листопада 2025
Правоохоронці задокументували факт одержання службовцем за посередництва знайомого 27 тис. грн.
За щомісячну «данину» обіцяли не перешкоджати підприємницькій діяльності – на Сумщині викрили ділків
На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області за фактом одержання неправомірної вигоди. Його знайомий відповідатиме за пособництво в зазначеному злочині. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час проведення позапланового інспектування одного з сумських закладів громадського харчування вказаний службовець Держпродспоживслужби виявив ряд порушень щодо зберігання та використання продуктів харчування.

Після чого він залучив свого знайомого, який запропонував власнику зазначеного закладу «налагодити партнерські стосунки» із працівником контролюючого органу, щоб у подальшому уникнути подібних перевірок.

При цьому посередник заявив підприємцю, що за зменшення розміру штрафних санкцій за результатом інспектування він повинен передати службовцю Держпродспоживслужби 15 тис. грн, а також сплачувати щомісячну данину в розмірі 3 тис. грн.

Відтак правоохоронці задокументували факт одержання службовцем за посередництва знайомого 27 тис. грн.

прокуратура хабар

