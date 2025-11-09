  1. В Украине

За ежемесячную «дань» обещали не мешать предпринимательской деятельности — на Сумщине разоблачили дельцов

22:29, 9 ноября 2025
Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом через посредника 27 тыс. грн.
За ежемесячную «дань» обещали не мешать предпринимательской деятельности — на Сумщине разоблачили дельцов
В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области по факту получения неправомерной выгоды. Его знакомому сообщили о подозрении в пособничестве в указанном преступлении. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, во время проведения внеплановой проверки одного из сумских заведений общественного питания указанный сотрудник Госпродпотребслужбы выявил ряд нарушений, связанных с хранением и использованием пищевых продуктов.

После этого он привлек своего знакомого, который предложил владельцу заведения «наладить партнерские отношения» с работником контролирующего органа, чтобы в дальнейшем избежать подобных проверок.

Посредник сообщил предпринимателю, что за уменьшение размера штрафных санкций по результатам инспектирования он должен передать сотруднику Госпродпотребслужбы 15 тыс. грн, а также выплачивать ежемесячную дань в размере 3 тыс. грн.

Впоследствии правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом через посредника 27 тыс. грн.

прокуратура взятка

