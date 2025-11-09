  1. Судова практика
  2. / В Україні

Військовослужбовця, який виявив намір повернутися до військової частини, звільнено від кримінальної відповідальності

22:58, 9 листопада 2025
У судовому засіданні обвинувачений визнав вину та подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, посилаючись на намір повернутися до військової частини.
Військовослужбовця, який виявив намір повернутися до військової частини, звільнено від кримінальної відповідальності
Фото: court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжгірський районний суд Закарпатської області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця на підставі частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України — у зв’язку з наміром повернутися до місця служби для продовження проходження військової служби.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано, обвинуваченого звільнено з-під варти в залі суду.

Військовослужбовця було обвинувачено за частиною 5 статті 407 КК України — самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

За даними слідства, 14 квітня 2023 року, проходячи військову службу за мобілізацією на посаді стрільця-помічника гранатометника, він без дозволу командування залишив місце служби в населеному пункті Шацьк Волинської області та перебував поза частиною до 24 жовтня 2024 року.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину та подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, посилаючись на намір повернутися до військової частини. До матеріалів справи було долучено письмову згоду командира військової частини на продовження ним військової служби.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що у період самовільного залишення військової частини чоловік вчиняв домашнє насильство і неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що чоловік раніше не притягувався до відповідальності за злочини, передбачені статтями 407 чи 408 КК України, а наказ командира від 14 лютого 2025 року не передбачав його звільнення з лав ЗСУ — лише припинення грошового і продовольчого забезпечення.

Таким чином, чоловік не втратив статус військовослужбовця. Командування військової частини надало письмову згоду на його повернення до служби, зокрема до резервної роти частини, що підлягає пріоритетному комплектуванню.

Суд зазначив, що стаття 401 частина 5 КК України передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вперше вчинили відповідне правопорушення та добровільно виявили намір повернутися до військової служби.

З урахуванням поданих доказів, визнання вини, щирого каяття та наявності письмової згоди командира, суд дійшов висновку про наявність усіх підстав для застосування цієї норми.

Своє рішення суд обґрунтував пріоритетністю обов’язку громадян захищати Вітчизну у період війни, покликаючись на положення статті 65 Конституції України та практику Верховного Суду (постанова Касаційного кримінального суду від 31 липня 2025 року у справі №183/12595/23).

Міжгірський районний суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності у зв’язку з його наміром повернутися до військової частини для подальшого проходження служби.

Ухвала суду наразі не набрала законної сили.

З повним текстом ухвали у справі №302/434/25 можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]