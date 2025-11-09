Военнослужащего, который выразил намерение вернуться в воинскую часть, освободили от уголовной ответственности

В судебном заседании обвиняемый признал вину и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, ссылаясь на намерение вернуться в воинскую часть.

Межгорский районный суд Закарпатской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего на основании части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины — в связи с намерением вернуться к месту службы для продолжения прохождения военной службы.

Меру пресечения в виде содержания под стражей отменено, обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда.

Военнослужащий обвинялся по части 5 статьи 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

Согласно данным следствия, 14 апреля 2023 года, проходя военную службу по мобилизации на должности стрелка-помощника гранатометчика, он без разрешения командования покинул место службы в населенном пункте Шацк Волынской области и находился вне части до 24 октября 2024 года.

В судебном заседании обвиняемый признал вину и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, ссылаясь на намерение вернуться в воинскую часть. К материалам дела была приложена письменная согласие командира воинской части на продолжение им военной службы.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, отмечая, что в период самовольного оставления части мужчина совершал домашнее насилие и неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что мужчина ранее не привлекался к ответственности за преступления, предусмотренные статьями 407 или 408 УК Украины, а приказ командира от 14 февраля 2025 года не предусматривал его увольнения из рядов ВСУ — лишь прекращение денежного и продовольственного обеспечения.

Таким образом, мужчина не утратил статус военнослужащего. Командование воинской части предоставило письменное согласие на его возвращение к службе, в частности в резервную роту части, подлежащую приоритетному комплектованию.

Суд отметил, что статья 401 часть 5 УК Украины предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили соответствующее правонарушение и добровольно выразили намерение вернуться к военной службе.

С учетом представленных доказательств, признания вины, искреннего раскаяния и наличия письменного согласия командира суд пришел к выводу о наличии всех оснований для применения этой нормы.

Свое решение суд обосновал приоритетностью обязанности граждан защищать Отечество в период войны, ссылаясь на положения статьи 65 Конституции Украины и практику Верховного Суда (постановление Кассационного уголовного суда от 31 июля 2025 года по делу №183/12595/23).

Межгорский районный суд освободил военнослужащего от уголовной ответственности в связи с его намерением вернуться в воинскую часть для дальнейшего прохождения службы.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

С полным текстом определения по делу №302/434/25 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

