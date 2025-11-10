  1. В Україні

В Україні унормували використання бодікамер посадовими особами митних органів

08:28, 10 листопада 2025
Мінфін унормував використання бодікамер митниками — рішення стане частиною реформи митної служби.
В Україні унормували використання бодікамер посадовими особами митних органів
Фото: lb.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів затвердило наказ № 459, який вводить у дію інструкцію щодо використання індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Про це повідомила Державна митна служба.

«Запровадження відеофіксації діяльності митників є одним із ключових елементів реформи митної служби. Ця ініціатива створює додатковий доказовий інструмент, що сприяє ефективному контролю, а також зменшує ризики корупційних проявів та неправомірних впливів. При цьому доступ до відеоінформації надається лише уповноваженим користувачам за службовою необхідністю», - заявили у відомстві.

У митній службі підкреслюють, що така ініціатива вже довела свою ефективність на практиці. У рамках пілотного проєкту у листопаді 2023 року Держмитслужба впровадила використання індивідуальних портативних відеокамер у пункті пропуску «Рава‑Руська». Результати цього проєкту показали суттєві позитивні ефекти, у тому числі і зменшення часу митного оформлення. Це слугувало підставою для рішення про масштабування використання бодікамер на інші пункти пропуску.

Наразі триває спільна робота з міжнародними партнерами щодо поширення використання бодікамер на:

  • пункти пропуску “Порубне” та “Устилуг” - за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС);
  • пункти пропуску “Старокозаче”, “Рені” - за підтримки місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
  • пункт пропуску «Чоп» - за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ)

«Реалізація наказу №459 створює чіткий правовий базис для роботи з відеокамерами: від моменту видачі працівникові до передачі записів на сервер та контролю за їх використанням. Завдяки цьому забезпечується баланс між потребою в ефективному митному контролі та дотриманням прав людини. Таким чином, впровадження використання бодікамер стає невід’ємною складовою трансформації митної системи України», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]