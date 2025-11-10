В Україні унормували використання бодікамер посадовими особами митних органів

Мінфін унормував використання бодікамер митниками — рішення стане частиною реформи митної служби.

Міністерство фінансів затвердило наказ № 459, який вводить у дію інструкцію щодо використання індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Про це повідомила Державна митна служба.

«Запровадження відеофіксації діяльності митників є одним із ключових елементів реформи митної служби. Ця ініціатива створює додатковий доказовий інструмент, що сприяє ефективному контролю, а також зменшує ризики корупційних проявів та неправомірних впливів. При цьому доступ до відеоінформації надається лише уповноваженим користувачам за службовою необхідністю», - заявили у відомстві.

У митній службі підкреслюють, що така ініціатива вже довела свою ефективність на практиці. У рамках пілотного проєкту у листопаді 2023 року Держмитслужба впровадила використання індивідуальних портативних відеокамер у пункті пропуску «Рава‑Руська». Результати цього проєкту показали суттєві позитивні ефекти, у тому числі і зменшення часу митного оформлення. Це слугувало підставою для рішення про масштабування використання бодікамер на інші пункти пропуску.

Наразі триває спільна робота з міжнародними партнерами щодо поширення використання бодікамер на:

пункти пропуску “Порубне” та “Устилуг” - за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС);

пункти пропуску “Старокозаче”, “Рені” - за підтримки місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

пункт пропуску «Чоп» - за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ)

«Реалізація наказу №459 створює чіткий правовий базис для роботи з відеокамерами: від моменту видачі працівникові до передачі записів на сервер та контролю за їх використанням. Завдяки цьому забезпечується баланс між потребою в ефективному митному контролі та дотриманням прав людини. Таким чином, впровадження використання бодікамер стає невід’ємною складовою трансформації митної системи України», - додали у відомстві.

