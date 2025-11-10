В Украине урегулировали использование бодикамер должностными лицами таможенных органов

Минфин урегулировал использование бодикамер таможенниками — решение станет частью реформы таможенной службы.

Министерство финансов утвердило приказ №459, который вводит в действие инструкцию по использованию индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

«Внедрение видеофиксации деятельности таможенников является одним из ключевых элементов реформы таможенной службы. Эта инициатива создает дополнительный доказательный инструмент, способствующий эффективному контролю, а также снижает риски коррупционных проявлений и неправомерных влияний. При этом доступ к видеоинформации предоставляется только уполномоченным пользователям по служебной необходимости», — заявили в ведомстве.

В таможенной службе подчеркивают, что такая инициатива уже доказала свою эффективность на практике. В рамках пилотного проекта в ноябре 2023 года Гостаможслужба внедрила использование индивидуальных портативных видеокамер в пункте пропуска «Рава-Русская».

Результаты этого проекта показали значительные положительные эффекты, в том числе сокращение времени таможенного оформления. Это послужило основанием для решения о масштабировании использования бодикамер на другие пункты пропуска.

В настоящее время продолжается совместная работа с международными партнерами по расширению использования бодикамер на:

пункты пропуска «Порубное» и «Устилуг» — при содействии Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС);

пункты пропуска «Старокозачье», «Рени» — при поддержке миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM);

пункт пропуска «Чоп» — при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

«Реализация приказа №459 создает четкую правовую основу для работы с видеокамерами: от момента выдачи сотруднику до передачи записей на сервер и контроля за их использованием. Благодаря этому обеспечивается баланс между необходимостью эффективного таможенного контроля и соблюдением прав человека. Таким образом, внедрение использования бодикамер становится неотъемлемой составляющей трансформации таможенной системы Украины», — добавили в ведомстве.

