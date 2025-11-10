Що потрібно знати батькам, щоб їх з дітьми не завернули на кордоні – нагадування ДПСУ

ДПСУ радить перевіряти документи та правила в’їзду до країни призначення заздалегідь.

ДПСУ повідомила, що на час воєнного стану діють спрощені правила виїзду для дітей до 16 років, але для уникнення проблем на кордоні варто підготувати всі необхідні документи заздалегідь.

Зокрема, прикордонники рекомендують перевіряти документи та ознайомлюватися з правилами в’їзду до країни призначення.

Під час воєнного стану:

Дитина у супроводі одного з батьків не потребує нотаріальної згоди іншого.

Для подорожі з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою чи вітчимом нотаріальна згода також не потрібна.

Якщо дитина подорожує не з родичами, необхідна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Під час прикордонного контролю перевіряють:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Внутрішній паспорт (за наявності);

Свідоцтво про народження;

Документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Заламіновані свідоцтва не є підставою для відмови у перетині кордону, але при сумнівах у їхній справжності прикордонники можуть провести додаткову перевірку.

