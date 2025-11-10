Что нужно знать родителям, чтобы их с детьми не вернули на границе – напоминание ГПСУ

ГПСУ советует заранее проверять документы и правила въезда в страну назначения.

ГПСУ сообщила, что на время военного положения действуют упрощенные правила выезда для детей до 16 лет, но во избежание проблем на границе стоит подготовить все необходимые документы заранее.

В частности, пограничники рекомендуют проверять документы и знакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Во время военного положения:

Ребенок в сопровождении одного из родителей не нуждается в нотариальном согласии другого.

Для путешествия с бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом нотариальное согласие также не требуется.

Если ребенок путешествует не с родственниками, необходимо письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

Во время пограничного контроля проверяют:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Внутренний паспорт (при наличии);

Свидетельство о рождении;

Документы, подтверждающие родственные связи.

Ламинированные свидетельства не являются основанием для отказа в пересечении границы, но при сомнениях в их подлинности пограничники могут провести дополнительную проверку.

