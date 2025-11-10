  1. В Украине

Что нужно знать родителям, чтобы их с детьми не вернули на границе – напоминание ГПСУ

07:00, 10 ноября 2025
ГПСУ советует заранее проверять документы и правила въезда в страну назначения.
Фото: pravo.ua
ГПСУ сообщила, что на время военного положения действуют упрощенные правила выезда для детей до 16 лет, но во избежание проблем на границе стоит подготовить все необходимые документы заранее.

В частности, пограничники рекомендуют проверять документы и знакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Во время военного положения:

  • Ребенок в сопровождении одного из родителей не нуждается в нотариальном согласии другого.
  • Для путешествия с бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом нотариальное согласие также не требуется.
  • Если ребенок путешествует не с родственниками, необходимо письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

Во время пограничного контроля проверяют:

  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Внутренний паспорт (при наличии);
  • Свидетельство о рождении;
  • Документы, подтверждающие родственные связи.

Ламинированные свидетельства не являются основанием для отказа в пересечении границы, но при сомнениях в их подлинности пограничники могут провести дополнительную проверку.

