Что нужно знать родителям, чтобы их с детьми не вернули на границе – напоминание ГПСУ
07:00, 10 ноября 2025
ГПСУ советует заранее проверять документы и правила въезда в страну назначения.
Фото: pravo.ua
ГПСУ сообщила, что на время военного положения действуют упрощенные правила выезда для детей до 16 лет, но во избежание проблем на границе стоит подготовить все необходимые документы заранее.
В частности, пограничники рекомендуют проверять документы и знакомиться с правилами въезда в страну назначения.
Во время военного положения:
- Ребенок в сопровождении одного из родителей не нуждается в нотариальном согласии другого.
- Для путешествия с бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом нотариальное согласие также не требуется.
- Если ребенок путешествует не с родственниками, необходимо письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.
Во время пограничного контроля проверяют:
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Внутренний паспорт (при наличии);
- Свидетельство о рождении;
- Документы, подтверждающие родственные связи.
Ламинированные свидетельства не являются основанием для отказа в пересечении границы, но при сомнениях в их подлинности пограничники могут провести дополнительную проверку.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.