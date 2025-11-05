Рада прийняла зміни щодо правил підтвердження страхового стажу для пенсії

15:17, 5 листопада 2025
Згідно із законопроектом, до страхового стажу включатимуться періоди роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок, якщо існує заборгованість, але звітність про нарахування внесків була подана.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №13705-д, який вносить зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо підтвердження страхового стажу.
Документ передбачає такі нововведення:
- Якщо в державних інформаційних системах відсутні відомості, необхідні для призначення чи перерахунку пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду повідомить особу про це та необхідність подання відповідних даних (за їх наявності) у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері соціального захисту населення.
- До страхового стажу для призначення пенсії зараховуватимуться періоди роботи за трудовим договором чи іншими умовами, передбаченими законодавством, навіть якщо страхові внески не сплачувалися, за умови наявності у страхувальника заборгованості зі сплати внесків і подання звітності про нарахування внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску за ці періоди.
- Основним документом для підтвердження стажу роботи до запровадження персоніфікованого обліку в системі соціального страхування залишається трудова книжка. За її відсутності чи відсутності відповідних записів стаж встановлюється на основі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами. Якщо документи не збереглися, стаж підтверджується за порядком, установленим Кабінетом Міністрів України, або через суд.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.