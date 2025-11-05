Рада прийняла зміни щодо правил підтвердження страхового стажу для пенсії

Згідно із законопроектом, до страхового стажу включатимуться періоди роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок, якщо існує заборгованість, але звітність про нарахування внесків була подана.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA