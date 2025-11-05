Практика судів
Рада прийняла зміни щодо правил підтвердження страхового стажу для пенсії

15:17, 5 листопада 2025
Згідно із законопроектом, до страхового стажу включатимуться періоди роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок, якщо існує заборгованість, але звітність про нарахування внесків була подана.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №13705-д, який вносить зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо підтвердження страхового стажу.

Документ передбачає такі нововведення:

  • Якщо в державних інформаційних системах відсутні відомості, необхідні для призначення чи перерахунку пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду повідомить особу про це та необхідність подання відповідних даних (за їх наявності) у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері соціального захисту населення.
  • До страхового стажу для призначення пенсії зараховуватимуться періоди роботи за трудовим договором чи іншими умовами, передбаченими законодавством, навіть якщо страхові внески не сплачувалися, за умови наявності у страхувальника заборгованості зі сплати внесків і подання звітності про нарахування внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску за ці періоди.
  • Основним документом для підтвердження стажу роботи до запровадження персоніфікованого обліку в системі соціального страхування залишається трудова книжка. За її відсутності чи відсутності відповідних записів стаж встановлюється на основі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами. Якщо документи не збереглися, стаж підтверджується за порядком, установленим Кабінетом Міністрів України, або через суд.

Верховна Рада України законопроект пенсія

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

