Рада приняла изменения в правила подтверждения страхового стажа для пенсии

Согласно законопроекту, в страховой стаж будут включаться периоды работы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос, если существует задолженность, но отчетность о начислении взносов была подана.

