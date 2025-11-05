Рада приняла изменения в правила подтверждения страхового стажа для пенсии

15:17, 5 ноября 2025
Согласно законопроекту, в страховой стаж будут включаться периоды работы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос, если существует задолженность, но отчетность о начислении взносов была подана.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13705-д, который вносит изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно подтверждения страхового стажа.
Документ предусматривает следующие нововведения:
- Если в государственных информационных системах отсутствуют сведения, необходимые для назначения или перерасчета пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда сообщит лицу об этом и необходимости представления соответствующих данных (при их наличии) в порядке, определенном правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения.
- В страховой стаж для назначения пенсии будут засчитываться периоды работы по трудовому договору или другим условиям, предусмотренным законодательством, даже если страховые взносы не уплачивались, при условии наличия у страхователя задолженности по уплате взносов и представления отчетности о начислении взносов в размере не менее минимального страхового взноса за эти периоды.
- Основным документом для подтверждения стажа работы до введения персонифицированного учета в системе социального страхования остается трудовая книжка. При ее отсутствии или отсутствии соответствующих записей стаж устанавливается на основе других документов, выданных по месту работы, службы, учебы или архивными учреждениями. Если документы не сохранились, стаж подтверждается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, или через суд.
