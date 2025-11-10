  1. В Україні

Олександр Усик увійшов у ТОП-5 найбагатших боксерів світу зі статками $214 млн

07:54, 10 листопада 2025
Статки українця оцінили в 214 млн доларів завдяки перемогам над Ф’юрі та Джошуа.
Фото: MARCA
Український боксер Олександр Усик посів п’яте місце в рейтингу найбагатших боксерів світу зі статками в 214 млн доларів. Про це повідомляє GiveMeSport.

За оцінками, Усик заробив близько 100 млн доларів за другу перемогу над Тайсоном Ф’юрі. Значні суми також принесли перший бій із Ф’юрі та два поєдинки проти Ентоні Джошуа, що забезпечило йому місце серед найзаможніших боксерів в історії. Видання наголосило, що капітал Усика вражає ще більше, адже він провів лише вісім боїв у важкій вазі за професійну кар’єру.

«У 38 років у нього, можливо, залишилося лише кілька боїв, але кожен вихід на ринг приносить йому великі гроші», — зазначили в GiveMeSport.

Лідером рейтингу є американець Флойд Мейвезер зі статками 400 млн доларів. Топ-5 виглядає так:

  • Флойд Мейвезер (США) — 400 млн доларів;
  • Сауль Альварес (Мексика) — 300 млн доларів;
  • Джордж Форман (США) — 300 млн доларів;
  • Менні Пак’яо (Філіппіни) — 220 млн доларів;
  • Олександр Усик (Україна) — 214 млн доларів.

