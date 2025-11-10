  1. В Украине

Александр Усик вошел в ТОП-5 самых богатых боксеров мира с состоянием $214 млн

07:54, 10 ноября 2025
Состояние украинца оценили в 214 млн долларов благодаря победам над Фьюри и Джошуа.
Александр Усик вошел в ТОП-5 самых богатых боксеров мира с состоянием $214 млн
Фото: MARCA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер Александр Усик занял пятое место в рейтинге самых богатых боксеров мира с состоянием в 214 млн долларов. Об этом сообщает GiveMeSport.

По оценкам, Усик заработал около 100 млн долларов за вторую победу над Тайсоном Фьюри. Значительные суммы также принесли первый бой с Фьюри и два поединка против Энтони Джошуа, что обеспечило ему место среди самых богатых боксеров в истории. Издание подчеркнуло, что капитал Усика впечатляет еще больше, ведь он провел только восемь боев в тяжелом весе за профессиональную карьеру.

«В 38 лет у него, возможно, осталось всего несколько боев, но каждый выход на ринг приносит ему большие деньги», — отметили в GiveMeSport.

Лидером рейтинга является американец Флойд Мейвезер с состоянием 400 млн долларов. Топ-5 выглядит так:

  • Флойд Мейвезер (США) — 400 млн долларов;
  • Сауль Альварес (Мексика) — 300 млн долларов;
  • Джордж Форман (США) — 300 млн долларов;
  • Мэнни Пакьяо (Филиппины) — 220 млн долларов;
  • Александр Усик (Украина) — 214 млн долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Александр Усик бокс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]