Александр Усик вошел в ТОП-5 самых богатых боксеров мира с состоянием $214 млн

Фото: MARCA

Украинский боксер Александр Усик занял пятое место в рейтинге самых богатых боксеров мира с состоянием в 214 млн долларов. Об этом сообщает GiveMeSport.

По оценкам, Усик заработал около 100 млн долларов за вторую победу над Тайсоном Фьюри. Значительные суммы также принесли первый бой с Фьюри и два поединка против Энтони Джошуа, что обеспечило ему место среди самых богатых боксеров в истории. Издание подчеркнуло, что капитал Усика впечатляет еще больше, ведь он провел только восемь боев в тяжелом весе за профессиональную карьеру.

«В 38 лет у него, возможно, осталось всего несколько боев, но каждый выход на ринг приносит ему большие деньги», — отметили в GiveMeSport.

Лидером рейтинга является американец Флойд Мейвезер с состоянием 400 млн долларов. Топ-5 выглядит так:

Флойд Мейвезер (США) — 400 млн долларов;

Сауль Альварес (Мексика) — 300 млн долларов;

Джордж Форман (США) — 300 млн долларов;

Мэнни Пакьяо (Филиппины) — 220 млн долларов;

Александр Усик (Украина) — 214 млн долларов.

