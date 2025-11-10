Німеччина не готова до війни через брак ліків, крові та захисту медзакладів – Bild

У звіт Бундесверу йдеться про дефіцит ліків, вразливі поставки та потребу в захисті лікарень.

Німеччина не готова до можливої війни через недоліки в медичній системі та інших сферах, йдеться у звіті Бундесверу, опублікованому Bild. Документ, підготовлений 200 експертами, включаючи військових і медиків, оцінює готовність країни до надзвичайних ситуацій і вказує на необхідні дії.

Звіт прогнозує, що в разі війни щодня може бути до 1000 поранених солдатів і цивільних жертв, що спричинить значне фізичне та психосоціальне навантаження на медиків. Очікується зростання інфекційних захворювань, дефіцит медикаментів, крові та перев’язувальних матеріалів, а також можливі цілеспрямовані атаки на лікарні та медперсонал.

Медична система Німеччини оцінена як помірно готова через нечіткий розподіл відповідальності, вразливі ланцюги поставок, слабку координацію комунікацій, недостатні запаси ліків в аптеках і брак даних про доступних лікарів для резерву.

Рекомендації експертів:

Захищати лікарні, аптеки та виробників ліків від мародерства й руйнувань, переводити медзаклади під землю.

Використовувати школи та спортзали як пункти для поранених.

Навчати студентів-медиків надавати допомогу при військових пораненнях і тріажу.

Скоротити бюрократію в лікарнях для прийому на 20–25% більше пацієнтів.

Відновити виробництво критичних ліків у ЄС.

Створити запаси медикаментів і матеріалів.

Використовувати кров із інших регіонів для уникнення дефіциту.

Спростити вимоги до упаковки та інструкцій ліків.

Проводити більше спільних навчань військових і цивільних.

Створити оперативну систему охорони здоров’я для надзвичайних ситуацій.

