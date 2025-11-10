Германия не готова к войне из-за нехватки лекарств, крови и защиты медучреждений – Bild

  1. В мире

09:01, 10 ноября 2025
В отчете Бундесвера говорится о дефиците лекарств, уязвимых поставках и необходимости защиты больниц.
Фото: dpa
Германия не готова к возможной войне из-за недостатков в медицинской системе и других сферах, говорится в отчете Бундесвера, опубликованном Bild. Документ, подготовленный 200 экспертами, включая военных и медиков, оценивает готовность страны к чрезвычайным ситуациям и указывает на необходимые действия.

Отчет прогнозирует, что в случае войны ежедневно может быть до 1000 раненых солдат и гражданских жертв, что повлечет за собой значительную физическую и психосоциальную нагрузку на медиков. Ожидается рост инфекционных заболеваний, дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов, а также возможны целенаправленные атаки на больницы и медперсонал.

Медицинская система Германии оценена как умеренно готовая из-за нечеткого распределения ответственности, уязвимых цепочек поставок, слабой координации коммуникаций, недостаточных запасов лекарств в аптеках и нехватки данных о доступных врачах для резерва.

Рекомендации экспертов:

  • Защищать больницы, аптеки и производителей лекарств от мародерства и разрушений, переводить медучреждения под землю.
  • Использовать школы и спортзалы как пункты для раненых.
  • Обучать студентов-медиков оказывать помощь при военных ранениях и триажу.
  • Сократить бюрократию в больницах для приема на 20–25% больше пациентов.
  • Восстановить производство критически важных лекарств в ЕС.
  • Создать запасы медикаментов и материалов.
  • Использовать кровь из других регионов для предотвращения дефицита.
  • Упростить требования к упаковке и инструкциям лекарств.
  • Проводить больше совместных учений военных и гражданских.
  • Создать оперативную систему здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.

