Трамп хоче призначити юриста Джона Коула спецпосланцем США у Білорусі

Фото: PBS

Президент США Дональд Трамп повідомив про висунення юриста Джона Коула на посаду спецпосланця Сполучених Штатів у Білорусі.

«Радий повідомити, що Джона Коула, одного зі справді великих юристів нашої країни, відомого своєю перемогою в першій великій справі проти тютюнових компаній, висунуто на посаду спеціального посланця США в Білорусі», — ідеться в публікації.

За словами Трампа, Коул «уже успішно домігся» звільнення 100 заручників і працює над звільненням ще 50 осіб.

