Трамп хочет назначить юриста Джона Коула спецпосланником США в Беларуси
21:53, 9 ноября 2025
По словам Трампа, Джон Коул известен своей победой в первом крупном деле против табачных компаний.
Фото: PBS
Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении юриста Джона Коула на должность спецпосланника Соединенных Штатов в Беларуси.
«Рад сообщить, что Джон Коул, один из действительно великих юристов нашей страны, известный своей победой в первом крупном деле против табачных компаний, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси», — говорится в публикации.
По словам Трампа, Коул «уже успешно добился» освобождения 100 заложников и работает над освобождением еще 50 человек.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.