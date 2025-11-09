Трамп хочет назначить юриста Джона Коула спецпосланником США в Беларуси

По словам Трампа, Джон Коул известен своей победой в первом крупном деле против табачных компаний.

Фото: PBS

Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении юриста Джона Коула на должность спецпосланника Соединенных Штатов в Беларуси.

«Рад сообщить, что Джон Коул, один из действительно великих юристов нашей страны, известный своей победой в первом крупном деле против табачных компаний, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси», — говорится в публикации.

По словам Трампа, Коул «уже успешно добился» освобождения 100 заложников и работает над освобождением еще 50 человек.

