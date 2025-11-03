Практика судів
КЦС ВС уточнив межі повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал щодо дій виконавців

19:22, 3 листопада 2025
Верховний Суд роз’яснив, що апеляційний суд не має повноважень скасовувати ухвалу суду першої інстанції, постановлену за наслідками розгляду скарги на дії державного або приватного виконавця, з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу громадянина на постанову Київського апеляційного суду та висловив правову позицію щодо меж повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал, постановлених за результатами розгляду скарг на дії державних виконавців.

Зазначається, що апеляційний суд не має повноважень скасовувати ухвалу суду першої інстанції, постановлену за наслідками розгляду скарги на дії державного або приватного виконавця, з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

При встановленні неповного з'ясування обставин справи апеляційний суд повинен скасувати судове рішення частково або повністю та ухвалити нове судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення, розглянувши справу по суті.

Обставини справи

Після того як Дарницький районний суд міста Києва частково задовольнив скаргу заявника на бездіяльність державних виконавців, визнавши їх дії неправомірними та зобов’язавши розглянути його клопотання у виконавчому провадженні, на користь заявника було видано ухвалу, що набрала законної сили.

Виконавчий документ було подано для примусового виконання до Відділу примусового виконання рішень у місті Києві. Однак головний державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження і повернув документ без прийняття, посилаючись на відсутність у ньому строку пред’явлення до виконання та нечіткість визначення дій, які підлягають виконанню.

Заявник не погодився з такими діями, вказавши, що закон сам визначає строки пред’явлення виконавчих документів до виконання, а відсутність окремих технічних реквізитів не може бути підставою для відмови у виконанні судового рішення.

Він вважав, що державний виконавець фактично ухилився від виконання рішення, яке набрало законної сили, і звернувся до суду зі скаргою про визнання дій виконавця неправомірними, скасування повідомлення про повернення виконавчого документа та зобов’язання прийняти його до виконання.

Рішення судів та висновок Верховного Суду

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні скарги, визнавши дії державного виконавця законними. Натомість апеляційний суд скасував це рішення, але не розглянув справу по суті, а направив її для продовження розгляду до суду першої інстанції, мотивуючи це тим, що до участі не було залучено боржника.

Верховний Суд, розглядаючи справу, дійшов висновку, що апеляційний суд перевищив свої повноваження, адже ухвала суду, винесена за результатами розгляду скарги на дії державного виконавця, є рішенням по суті, тому апеляційна інстанція мала не повертати справу, а самостійно ухвалити нове рішення.

У підсумку Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову Київського апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до апеляційної інстанції.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 753/22163/24 можна за посиланням. 

Верховний Суд апеляційні суди судова практика держвиконавець КЦС ВС

