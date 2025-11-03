КГС ВС уточнил пределы полномочий апелляционного суда при пересмотре постановлений о действиях исполнителей

Верховный Суд разъяснил, что апелляционный суд не имеет полномочий отменять определение суда первой инстанции, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на действия государственного или частного исполнителя, с направлением дела для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу гражданина на постановление Киевского апелляционного суда и выразил правовую позицию относительно пределов полномочий апелляционного суда при пересмотре определений, постановленных по результатам рассмотрения жалоб на действия государственных исполнителей.

Отмечается, что апелляционный суд не имеет полномочий отменять определение суда первой инстанции, постановленное по результатам рассмотрения жалобы на действия государственного или частного исполнителя, с направлением дела для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

При установлении неполного выяснения обстоятельств дела апелляционный суд должен отменить судебное решение частично или полностью и принять новое судебное решение в соответствующей части либо изменить судебное решение, рассмотрев дело по существу.

Обстоятельства дела

После того как Дарницкий районный суд города Киева частично удовлетворил жалобу заявителя на бездействие государственных исполнителей, признав их действия неправомерными и обязав рассмотреть его ходатайство в исполнительном производстве, в пользу заявителя было вынесено определение, которое вступило в законную силу.

Исполнительный документ был подан для принудительного исполнения в Отдел принудительного исполнения решений в городе Киеве. Однако главный государственный исполнитель отказал в открытии исполнительного производства и возвратил документ без принятия, ссылаясь на отсутствие в нем срока предъявления к исполнению и нечеткость определения действий, подлежащих исполнению.

Заявитель не согласился с такими действиями, указав, что закон сам определяет сроки предъявления исполнительных документов к исполнению, а отсутствие отдельных технических реквизитов не может быть основанием для отказа в исполнении судебного решения.

Он считал, что государственный исполнитель фактически уклонился от исполнения решения, вступившего в законную силу, и обратился в суд с жалобой о признании действий исполнителя неправомерными, отмене уведомления о возвращении исполнительного документа и об обязании принять его к исполнению.

Решения судов и вывод Верховного Суда

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, признав действия государственного исполнителя законными. Апелляционный суд, напротив, отменил это решение, но не рассмотрел дело по существу, а направил его для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, мотивируя это тем, что к участию не был привлечен должник.

Верховный Суд, рассматривая дело, пришел к выводу, что апелляционный суд превысил свои полномочия, поскольку определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на действия государственного исполнителя, является решением по существу, поэтому апелляционная инстанция должна была не возвращать дело, а самостоятельно принять новое решение.

В итоге Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление Киевского апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Подробно ознакомиться с позицией Верховного Суда в деле № 753/22163/24 можно по ссылке.

