У Києві на Кирилівській трамваї на 4 дні змінять маршрути – схеми руху

З 10 до 14 листопада також запустять тимчасовий автобусний маршрут.

Із 10 до 14 листопада в Києві через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській змінять маршрути трамваїв № 11, 12, 16 і 19. Про це повідомили КМДА.

Щодня з 10:00 до 17:00 трамваї курсуватимуть так:

Маршрути №№ 11, 12, 16 — від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вулиці Семена Скляренка;

Маршрут № 19 — від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т:

У напрямку до площі Тараса Шевченка: від вулиці Спаської через вулиці Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну;

У зворотному напрямку: від площі Тараса Шевченка через вулиці Полярну, Автозаводську, Семена Скляренка, Сирецьку, Кирилівську, Щекавицьку, Костянтинівську, Спаську до Контрактової площі.

