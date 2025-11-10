В Киеве на Кирилловской трамвае на 4 дня изменят маршруты – схемы движения

С 10 по 14 ноября также запустят временный автобусный маршрут.

С 10 по 14 ноября в Киеве из-за ремонта трамвайных путей на улице Кирилловской изменят маршруты трамваев № 11, 12, 16 и 19. Об этом сообщили в КГГА.

Ежедневно с 10:00 до 17:00 трамваи будут курсировать так:

Маршруты №№ 11, 12, 16 — от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до улицы Семена Скляренко;

Маршрут № 19 — от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т:

В направлении к площади Тараса Шевченко: от улицы Спасской через улицы Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Оленевскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную;

В обратном направлении: от площади Тараса Шевченко через улицы Полярную, Автозаводскую, Семена Скляренко, Сырецкую, Кирилловскую, Щекавицкую, Константиновскую, Спасскую до Контрактовой площади.

