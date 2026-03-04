Кабмін заявив, що змін щодо обов’язкової ПДВ-реєстрації для більшості ФОПів не планується

Уряд заявив, що ініціатив щодо обов’язкової ПДВ-реєстрації підприємців наразі від Мінфіну не надходило.

Кабінет Міністрів розглянув електронну петицію від 1 січня 2026 року № 41/009051-25еп, оприлюднену на офіційному вебпорталі органів виконавчої влади, та повідомив, що відповідна законодавча ініціатива від Міністерства фінансів наразі до уряду не надходила.

Кабінет Міністрів зазначив, що законодавча ініціатива від Міністерства фінансів наразі не надходила до уряду щодо запровадження з 1 січня 2027 року обов’язкової реєстрації платниками ПДВ платників єдиного податку, річний оборот яких перевищує 1 млн грн та перегляд домовленостей з МВФ щодо збереження умов спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Про це йдеться у відповіді на електронну петицію від 1 січня 2026 року № 41/009051-25еп.

Водночас у відповіді зазначено, що питання порогу обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість врегульоване Національною стратегією доходів до 2030 року, схваленою розпорядженням уряду від 27 грудня 2023 року № 1218.

Уряд наголосив, що після надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС одним із ключових напрямів податкової політики є гармонізація законодавства з положеннями Директиви Ради 2006/112/ЄС.

Зокрема, документ визначає, що платниками ПДВ є юридичні та фізичні особи, які здійснюють економічну діяльність незалежно від її мети чи результатів.

В Україні поріг для обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість встановлено пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України.

У Кабміні повідомили, що на сьогодні тривають консультації з представниками бізнесу та експертного середовища щодо розміру порогу обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість в межах, встановлених Директивою Ради 2006/112/ЄС (85 тис. євро).

«Таким чином, зміни щодо обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість платників єдиного податку не будуть стосуватися більшості фізичних осіб – підприємців», - додали у Кабміні.

