За «лояльну перевірку» — $2000: на Волині затримали виконувача обов’язків начальника Держпродспоживслужби

16:36, 4 березня 2026
ДБР затримало на хабарі виконувача обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Співробітники ДБР у співпраці з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції затримали виконувача обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

За даними Бюро, до управління звернувся директор одного з підприємств із метою отримання експлуатаційного дозволу на виробничі потужності. Натомість посадовець наполіг на особистій зустрічі.

Під час розмови він заявив підприємцю, що перед видачею дозволу має бути проведена перевірка, під час якої нібито можуть виявити порушення. Водночас посадовець запропонував «вирішити питання» — пообіцяв сприяти направленню до підприємства лояльних інспекторів та забезпечити безперешкодне отримання необхідного дозволу.

За таку «допомогу» він вимагав 2 тисячі доларів США. Після цього підприємець звернувся до ДБР.

Зазначається, що далі працівники управління провели позапланову перевірку, а виконувач обов’язків керівника підписав наказ про видачу підприємству експлуатаційного дозволу на діяльність із виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження.

Одразу після отримання 2 тисяч доларів США посадовця було затримано. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

