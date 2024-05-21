Практика судів
  1. В Україні

Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у 250 000 грн за під’єднання газопостачання

07:00, 21 травня 2024
Посадовець просив хабар за безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів.
Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у 250 000 грн за під’єднання газопостачання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині викрито та повідомлено про підозру керівнику філії ПАТ «Київоблгаз» НАК «Нафтогаз України» за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підозрюваний одержав від представника забудовника 250 тис. грн неправомірної вигоди.

«Саме у таку суму він оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів», - пише прокуратура.

Чоловіка затримали «на гарячому» під час передачі всієї суми хабаря. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік – постанова Кабміну

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Керівники підприємств після отримання розпорядження ТЦК повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Також керівників підприємств зобов’яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Для підтвердження відстрочки з підстав догляду за родичами потрібен буде додатковий акт від комісії – кому він знадобиться

Кабмін визначив особливості оформлення відстрочки доглядачам – кому буде потрібен додатковий акт-підтвердження догляду.

У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку

Також у Міноборони закликали невійськовозобов’язаних жінок не вантажити Резерв+.

Представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа повинен буде пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом чи посвідченням офіцера, військовим квитком.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва