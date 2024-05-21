Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у 250 000 грн за під’єднання газопостачання

Посадовець просив хабар за безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів.

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На Київщині викрито та повідомлено про підозру керівнику філії ПАТ «Київоблгаз» НАК «Нафтогаз України» за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підозрюваний одержав від представника забудовника 250 тис. грн неправомірної вигоди.

«Саме у таку суму він оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів», - пише прокуратура.

Чоловіка затримали «на гарячому» під час передачі всієї суми хабаря. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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