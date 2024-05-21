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У Харкові судитимуть чоловіка, який у Telegram-каналі публікував місця видачі повісток

09:14, 21 травня 2024
Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Харкові судитимуть чоловіка, який у Telegram-каналі публікував місця видачі повісток
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У Харкові судитимуть чоловіка, який поширював інформацію про місця видачі повісток. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вказано, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну харків’янин систематично поширював у Telegram-каналах інформацію щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також часу фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК.

При цьому формулювання, які використовував чоловік, дискредитують роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві, завдавали шкоди авторитету ЗСУ і підривали обороноздатність нашої держави», — зазначили у прокуратурі.

На суд обвинувачений очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Його судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.

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