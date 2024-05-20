Скільки чоловіків оновили свої військово-облікові дані у застосунку Резерв+: відповідь Міноборони

У Міноборони також повідомили статистку оновлень даних у ТЦК та ЦНАПах.

Міністерство оборони України оприлюднило статистику оновлень даних військовозобов’язаних станом на понеділок, 20 травня, 13:00. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки дані оновили 2944 громадян, а у ЦНАПах – 3703 особи.

Найбільше військовозобов’язаних оновило дані через застосунок «Резерв +» — 415 094 особи.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК.

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Додамо, розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Разом з тим, голів ОСББ уповноважать вручати повістки.

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