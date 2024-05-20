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Голів ОСББ уповноважать вручати повістки – постанова Кабміну

12:10, 20 травня 2024
Для організації роботи груп вручення повісток керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначається порядок залучення керівника організації або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління ОСББ до груп оповіщення.
Голів ОСББ уповноважать вручати повістки – постанова Кабміну
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За адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

Так, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

- через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) ТЦК представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

- представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

- представниками ТЦК особисто або засобами зв’язку;

- групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

За місцем роботи або навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

  • представниками підприємства (установи, організації) на якому він працює;
  • представниками закладу освіти, у якому він навчається;
  • представниками ТЦК;
  • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

  • представниками ТЦК;
  • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), ТЦК та поліцейські.
  • У районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки резервістам та військовозобов’язаним повістка вручається військовослужбовцями або працівниками таких центрів.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК або поліцейським.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

- старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;

- маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);

- підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

- час та строки проведення оповіщення;

- порядок залучення керівника установи (організації) або фізичної особи — підприємця, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник районного (міського) ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Повістки для оповіщення видаються представнику ТЦК, уповноваженому їх вручати, під підпис в журналі реєстрації повісток. Після завершення заходів оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.

Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств, установ, організацій доставляються керівнику адміністрації, керівнику виконавчого комітету ради, керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення.

Автор: Наталя Мамченко 

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Для організації роботи груп вручення повісток керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначається порядок залучення керівника організації або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління ОСББ до груп оповіщення.

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