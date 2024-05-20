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У застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ з QR-кодом та рекрутинг

12:32, 20 травня 2024
Громадяни зможуть переглядати доступні вакансії в Силах Оборони та подавати заявки.
У застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ з QR-кодом та рекрутинг
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», військовозобов’язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, військово-обліковий документ з QR-кодом з’явиться і у застосунку «Резерв+». Також у ньому планують додати функцію рекрутингу - можливість переглядати доступних вакансії в Силах Оборони та подавати заявки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Черногоренко також додала, що розробники продовжують працювати, щоб усунути помилки у застосунку «Резерв+».

У свою чергу речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода повідомив, що упродовж місяця у «Резерв+» також буде оновлення і відображатиметься спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкордонслужби.

Ще він додав, що згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.

Слід зауважити, що Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У Порядку має бути деталізовано, що таке Електронний кабінет військовозобов’язаного, як відбувається взаємодія «Оберегу» з іншими реєстрами тощо.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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