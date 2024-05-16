Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток – для чого це потрібно

11:51, 16 травня 2024
VIN-код — це ідентифікаційний код, який Реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, і при перевірці документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.
Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток – для чого це потрібно
Джерело фото: podrobnosti.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовозобов’язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне.

Як раніше пояснювали у Генштабі, працівники ТЦК мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина.
При цьому наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою.

З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка.

Разом з тим, документи «старої» форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних тощо.

Нагадаємо, що закон, який вводить цифровізацію військового обліку набув чинності на початку квітня (законопроект 10062). Завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. «Оберіг» буде поєднаний фактично з усіма реєстрами: демографічним, реєстром водіїв, реєстром податкової служби, пенсійного фонду і так далі. 

Згодом за допомогою реєстру «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Наразі Міноборони налагодило взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронний військово-обліковий документ, раніше зазначала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Слід зауважити, що Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У Порядку має бути деталізовано, що таке Електронний кабінет військовозобов’язаного, як відбувається взаємодія «Оберегу» з іншими реєстрами тощо.

Однак станом на 12-00 16 травня текст постанови ще не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд ТЦК справи про адмінправопорушення за відсутності особи, яку належним чином не повідомили про дату розгляду, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності – суд

Апеляційний адмінсуд скасував штраф від ТЦК, оскільки ТЦК не зміг довести факт належного повідомлення чоловіка про розгляд справи за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток – для чого це потрібно

VIN-код — це ідентифікаційний код, який Реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, і при перевірці документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.

Військовослужбовець хотів звільнитися зі служби у зв’язку з наявністю дружини, яка має інвалідність ІІІ групи і отримав відмову – що вирішив Верховний Суд

Підстава звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю є самостійною підставою, і закон не конкретизує, яка саме група інвалідності повинна бути і чи необхідний догляд за особою

Недотримання судами спеціального порядку розгляду спорів про визнання нечинним нормативно-правого акту є безумовною підставою для розгляду такої справи спочатку – Верховний Суд

Нормативно-правовий акт на відміну від індивідуального акту не скасовується з моменту його прийняття, а визнається нечинним повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду і, відповідно, не передбачає відновлення прав, які були порушені під час дії такого акту.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва