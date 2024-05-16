Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток – для чого це потрібно

VIN-код — це ідентифікаційний код, який Реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, і при перевірці документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.

Джерело фото: podrobnosti.ua

Військовозобов’язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне.

Як раніше пояснювали у Генштабі, працівники ТЦК мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина.

При цьому наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою.

З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка.

Разом з тим, документи «старої» форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних тощо.

Нагадаємо, що закон, який вводить цифровізацію військового обліку набув чинності на початку квітня (законопроект 10062). Завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. «Оберіг» буде поєднаний фактично з усіма реєстрами: демографічним, реєстром водіїв, реєстром податкової служби, пенсійного фонду і так далі.

Згодом за допомогою реєстру «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Наразі Міноборони налагодило взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронний військово-обліковий документ, раніше зазначала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Слід зауважити, що Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У Порядку має бути деталізовано, що таке Електронний кабінет військовозобов’язаного, як відбувається взаємодія «Оберегу» з іншими реєстрами тощо.

Однак станом на 12-00 16 травня текст постанови ще не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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