Мобілізація з 25 років може дати ЗСУ приблизно 100 000 молодих бійців – ЗМІ

В 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків, яким якраз має бути 25–26 років, але не всі з них потраплять до лав ЗСУ.

Фото: mil.in.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Мобілізація з 25 років може додати до Збройних сил України приблизно 100 тисяч військовослужбовців. Про це повідомило видання УП.

За словами заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександра Гладуна, в 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм якраз має бути 25–26 років. Звісно, не всі з них потраплять до ЗСУ – хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном або на окупованих росією територіях.

Водночас співрозмовники УП у Генеральному штабі ЗСУ прогнозують, що рішення про мобілізацію із 25 років може додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих бійців.

Нагадаємо, ще «Судово-юридична газета» писала, що «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Також ми писала, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

Додамо, військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це розповіла народна депутатка Ірина Фріз.

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