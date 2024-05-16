Чехія запустила програму добровільного повернення українських біженців

Чеський уряд затвердив пілотну програму повернення українських біженців в Україну.

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Чеський уряд затвердив пілотну програму допомоги українським біженцям у добровільному поверненні до України, яка почне діяти з червня 2024 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії. Зазначається, що програма не має жодного стосунку до військової служби українців.

Проект призначений для українців, які проживають у Чехії через війну, і охоплює як осіб з тимчасовим захистом, так і тих, хто отримав міжнародний захист.

«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги», – зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Пілотна програма діятиме з червня по листопад 2024 року і охопить 430 осіб. Зокрема, 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. 30 біженцям нададуть індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії.

Іноземці зможуть подати запит на відшкодування витрат, пов'язаних із поверненням в Україну, лише один раз. Якщо вони захочуть подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, їм доведеться сплатити половину витрат. На реалізацію пілотного проекту з бюджету Міністерства внутрішніх справ Чехії виділено 5 595 000 чеських крон.

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