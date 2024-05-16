Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, тому що уряд досі не надав доступ до баз, - ЗМІ

Повідомляється, що досі немає доступу у ЦНАПів до необхідних баз та систем для оновлення даних військовозобов’язаних.

Центри надання адміністративних послуг ще не отримали доступу до необхідних баз даних та систем для оновлення інформації про військовозобов’язаних. Цей доступ мав бути наданий урядом. Про це повідомляє Liga.net.

«Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі», – повідомляє видання.



Цю інформацію підтвердили також виданню у Львівській ОВА. Там сказали, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. І, звісно, ще не відбулось ніяких навчань працівників.

В адміністрації сподіваються, що до 17 травня до 17 травня всі нормативно-правові документи будуть прийняті, а доступ буде надано.

Депутатка комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз у свою чергу заявила у коментарі виданню, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.



Нагадаємо, що Ірина Фріз заявила, що військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

Також «Судово-юридична газета» писала, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Уряд готує нову форму військово-облікового документу з урахуванням цифровізації військового обліку.

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