Зеленський призначив нову голову Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

Новою головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО стала Ірина Боровець.

Президент України Володимир Зеленський увільнив Еміне Джапарову від виконання обов'язків голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та призначив замість неї Ірину Боровець. Відповідний указ №330/2024 оприлюднений на сайті Глави держави.

«...призначити Боровець Ірину Геннадіївну - заступника міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Е.Джапарову», - ідеться в документі.

Нагадаємо, 2 квітня уряд звільнив Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ. Із 2016 до 2019 року вона була заступницею міністра інформаційної політики України.

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