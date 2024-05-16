Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

Новым главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО стала Ирина Боровец.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Эмина Джапарова от исполнения обязанностей главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и назначил вместо нее Ирину Боровец. Соответствующий указ №330/2024 обнародован на сайте Главы государства.

«…назначить Боровец Ирину Геннадиевну – заместителя министра иностранных дел Украины – главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от выполнения этих обязанностей Э.Джапарову», – говорится в документе.

Напомним, 2 апреля правительство уволило Джапарову с должности первого замминистра иностранных дел. С 2016 по 2019 год она была заместителем министра информационной политики Украины.

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