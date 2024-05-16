Практика судов
  1. В Украине

Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

11:24, 16 мая 2024
Новым главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО стала Ирина Боровец.
Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Эмина Джапарова от исполнения обязанностей главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и назначил вместо нее Ирину Боровец. Соответствующий указ №330/2024 обнародован на сайте Главы государства.

«…назначить Боровец Ирину Геннадиевну – заместителя министра иностранных дел Украины – главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от выполнения этих обязанностей Э.Джапарову», – говорится в документе.

Напомним, 2 апреля правительство уволило Джапарову с должности первого замминистра иностранных дел. С 2016 по 2019 год она была заместителем министра информационной политики Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнообязанным вклеивают штрих-код в военный билет – для чего это нужно

VIN-код — это идентификационный код, который Реестр «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному, и при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.

Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Основание увольнения с военной службы в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным основанием, и закон не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть и необходим ли уход за лицом.

Несоблюдение судами специального порядка рассмотрения споров о признании недействительным нормативно-правого акта является безусловным основанием для рассмотрения такого дела сначала – Верховный Суд

Нормативно-правовой акт в отличие от индивидуального акта не отменяется с момента его принятия, а признается недействительным полностью или в отдельной его части с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда и, соответственно, не предусматривает восстановление прав, которые были нарушены во время действия такого акта.

Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

Хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления электроэнергии – гендиректор YASNO Сергей Коваленко

Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения света – отметил гендиректор YASNO.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва