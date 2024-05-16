Военнообязанные не смогут обновить данные в ЦПАУ, потому что правительство до сих пор не предоставило доступ к базам, - СМИ

Сообщается, что до сих пор нет доступа в ЦПАУ к необходимым базам и системам для обновления данных военнообязанных.

Центры предоставления административных услуг еще не получили доступ к необходимым базам данных и системам для обновления информации о военнообязанных. Этот доступ должен быть предоставлен правительством. Об этом сообщает Liga.net.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", - сообщает издание.

Эту информацию также подтвердили изданию во Львовской ОВА. Там сказали, что ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которой нужно будет делать эти уточнения. И, конечно, еще не было никаких учений работников.

В администрации надеются, что к 17 мая по 17 мая все нормативно-правовые документы будут приняты, а доступ будет предоставлен.

Депутат комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз в свою очередь заявила в комментарии изданию, что вовремя разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

Напомним, что Ирина Фриз сообщила, что военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

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