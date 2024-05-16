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Не обновил данные за 60 дней - штраф 17-25 тысяч грн, не оплатил штраф - уголовная ответственность, - депутат Ирина Фриз

09:20, 16 мая 2024
Народный депутат Ирина Фриз пояснила, что ждет уклонистов за неуплату штрафа.
Не обновил данные за 60 дней - штраф 17-25 тысяч грн, не оплатил штраф - уголовная ответственность, - депутат Ирина Фриз
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18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз в комментарии ТСН.

"Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн" , – говорит Ирина Фриз.

Она пояснила, что штраф наложен за нарушение учета. Если нарушитель не платит ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подвергается уголовной ответственности за нарушение закона о мобилизации.

"То есть это статья за уклонение, а не нарушение военного учета. И именно за это в действующем законодательстве статья была не изменена - предусматривается от 3 до 5 лет заключения за уклонение от мобилизации во время действия военного положения", - добавила Фриз.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

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