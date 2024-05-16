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ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об «иноагентах»

13:59, 16 мая 2024
Если закон об «иноагентах» вступит в силу, ЕС может заморозить на неопределенный срок заявку о вступлении Грузии.
ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об «иноагентах»
Источник фото: Freedom
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Европейский Союз, вероятно, временно приостановит рассмотрение заявки Грузии на вступление в блок, если вступит в силу закон об «иностранных агентах». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата на вступление. Следующим этапом должна стать рекомендация Европейской комиссии о начале переговоров о вступлении, но это зависит от проведения ряда необходимых реформ.

Брюссель уже предупредил, что в случае принятия закона об «иноагентах» рекомендация не будет предоставлена. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также публично призвал Грузию отозвать этот закон.

Напомним, накануне депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС из-за принятия закона об «иноагентах».

Однако Парламент Грузии окончательно принял скандальный закон об «иноагентах».

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