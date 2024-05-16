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Покушение на Фицо: в каком состоянии премьер-министр Словакии

09:15, 16 мая 2024
Роберт Фицо перенес операцию.
Покушение на Фицо: в каком состоянии премьер-министр Словакии
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого вчера 15 мая стреляли, перенес операцию после нападения. В настоящее время он находится в больнице. Об этом сообщает Aktuality.

Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараб заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает. По его словам, один из шаров попал в живот премьер-министра, другой – в сустав (вероятно, в сустав руки).

При этом некоторые словацкие политики утверждают, что состояние Роберта Фицо тяжелое. СМИ отмечают, что премьера ждет долгое восстановление.

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