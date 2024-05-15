Оприлюднили перше відео після замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

Роберт Фіцо отримав поранення в груди, живіт і кінцівку.

Фото затриманого нападника

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Всього було 4-5 пострілів, Фіцо отримав поранення в груди, живіт і кінцівку, його стан «дуже серйозний». Про це повідомило словацьке видання Plus.

Також місцеві ЗМІ оприлюднили перші кадри після поранення. Як видно на відео, охоронці допомагають Фіцо сісти в автомобіль.

Зазначається, що Роберта Фіцо доставлять гелікоптером до лікарні в братиславському районі Крамарі.

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