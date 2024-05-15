З початку року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 171 судді

У 2024 році ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення суддів до місцевих, місцевих адміністративних судів та до місцевих господарських судів.

Протягом січня - квітня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 171 судді до місцевих судів. Про це повідомили на офіційному сайті ВРП.

Серед них:

138 суддів — до місцевих загальних судів;

19 суддів — до місцевих адміністративних судів;

14 суддів — до місцевих господарських судів.

Нагадаємо, з початку 2024 року Президент України підтримав подання ВРП про призначення 114 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.