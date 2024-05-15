С начала года ВСП принял внести Зеленскому представление о назначении 171 судьи

В 2024 году ВСП принял внести Зеленскому представление о назначении судей в местные, местные административные суды и в местные хозяйственные суды.

В течение января - апреля 2024 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении на должности 171 судьи в местные суды. Об этом сообщили на официальном сайте ВСП.

Среди них:

138 судей - в местные общие суды;

19 судей - в местные административные суды;

14 судей - в местные хозяйственные суды.

Напомним, с начала 2024 года Президент Украины поддержал представление ВСП о назначении 114 судей.

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